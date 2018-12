Manovra: Cattaneo, fondi ricerca sono solo gocce nel deserto

(ANSA) - TRIESTE, 7 DIC - "I numeri sono gocce nel deserto, ben vengano, sono sforzi da considerare ma la ricerca ha bisogno di altro: piani a lungo termine, capacità e lungimiranza al futuro, sostengo ogni giorno dell'anno". Lo ha detto all'ANSA la senatrice Elena Cattaneo, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Trieste, in riferimento alle risorse stanziate per la ricerca nella legge finanziaria che a breve approderà in Senato. "C'è la difficoltà nel nostro Paese nel riconoscere la ricerca come un investimento", è tornata a ribadire Cattaneo, aggiungendo: "se non si alimentano le idee si spengono le passioni e le persone e il tessuto sociale si disgrega". Rispondendo in merito alla possibilità di un miglioramento della manovra in tema di finanziamento alla ricerca in Senato, la senatrice ha ricordato che "si cercherà di fare il possibile, diciamo che i bottoni decisionali sono in altre mani e bisognerà convincerle che serve qualcosa in più".

