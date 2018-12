Incidenti stradali:scontro furgone-autocarro, un morto in A4

(ANSA) - TRIESTE, 5 DIC - L'autista di un furgone è morto questa mattina nello scontro con un autocarro, avvenuto lungo l'autostrada A4. La dinamica non è ancora chiara, l'incidente è avvenuto fra Venezia Est e Meolo Roncade in direzione Trieste e ha causato il formarsi di una coda lunga un chilometro circa.

L'autostrada, rende noto la concessionaria Autovie Venete, non è stata chiusa, ma non si transita sulla corsia di marcia della collisione, quindi il traffico scorre lungo le altre due corsie.

Il tratto infatti è di quelli non interessati dai lavori, dunque è a tre corsie. Sul posto sono presenti personale di Autovie Venete, Polizia Stradale, 118 e 115. (ANSA).