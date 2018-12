Generali: acquista da Bofa 100% CM Investment Solutions

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Generali ha acquisito il 100% di CM Investment Solutions Limited (Cmisl) da Bank of America Merrill Lynch. Leader riconosciuto nello sviluppo di strategie Ucits (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) alternative, con una clientela internazionale, Cmisl supporterà le capacità di offerta e distribuzione di Generali verso clienti e partner distributivi. La società è stata fondata nel 2007, collabora con i più importanti gestori alternativi ed è la più grande piattaforma in questo segmento di mercato, con oltre 11 miliardi di dollari di attivi in gestione a fine settembre scorso. Il nuovo acquisto segna un'accelerazione nella strategia sull'asset management di Generali, che punta a un'espansione verso strategie alternative e alla crescita al di fuori dell'Europa. Il Leone mira a costruire una delle cinque piattaforme multi-boutique più grandi al mondo in termini di utili complessivi nei prossimi 5 anni, come annunciato all'Investor Day il 21 novembre.(ANSA).



