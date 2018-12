Natale: inaugurata Fiera San Nicolò a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 1 DIC - Taglio del nastro per la Fiera di San Nicolò da parte dell'assessore comunale Lorenzo Giorgi, nell'area di viale XX Settembre, che resterà aperta fino a sabato 8 dicembre (dalle 8 alle 22.30). Accanto a San Nicolò ci sono Olaf Frozen e l'Albero di Natale. Delle tante bancarelle, 101 vendono svariati prodotti artigianali, articoli per la casa e di abbigliamento; 3 sono dedicate ad alimenti e bevande.

In Largo don Bonifacio verrà posizionata la "Casetta di San Nicolò", con la cassetta della posta per le letterine, qui si darà vita a un programma di animazione per i bambini con San Nicolò ad attendere i piccoli ospiti; e poi mascotte natalizie e il truccabimbi. Inoltre verranno distribuiti gadget, piccoli doni e caramelle. Il Comune ha invitato i bimbi delle scuole, accompagnati dalle loro maestre, a far visita a San Nicolò il 5 dicembre dalle 10.00 alle 12.30, con le loro letterine. (ANSA).