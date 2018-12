Lavoro: Ires, aumentano assunzioni in Fvg

(ANSA) - UDINE, 1 DIC - Nei primi 9 mesi 2018 i nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Fvg nel settore privato (esclusa agricoltura) sono aumentati del 3,9% rispetto allo stesso periodo 2017 (+4.300 assunzioni). Sono in crescita tutte le tipologie, con eccezione dei contratti di somministrazione (-3,7%; -1.162). Lo rileva il ricercatore Russo di Ires Fvg rielaborando dati Inps in cui emerge che in valore assoluto sono aumentate soprattutto assunzioni a termine (+2.000; +4,6%); quelle a tempo indeterminato mostrano un incremento molto consistente (+1.837; +15,4%).

Quest'ultima dinamica positiva è spiegata solo in parte con gli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani under 35, che sono state 1.046 nei primi 9 mesi 2018 su un totale di quasi 13800 nuovi rapporti a tempo indeterminato. Nel confronto con le altre regioni italiane, il Fvg è al quarto posto per crescita delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, dopo Veneto (+17,8%), Trentino-Alto Adige (+17,1) e Umbria (+17,0%). (ANSA).