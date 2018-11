Natale: a Trieste accese luci su alberi in piazza Unità

(ANSA) - TRIESTE, 30 NOV - Con l'accensione delle luci sui 24 grandi alberi natalizi che addobbano piazza Unità d' Italia, è cominciato ufficialmente il periodo natalizio a Trieste. Sono complessivamente 48 gli alberi natalizi che il Comune ha fatto montare in tutta la città per 11 chilometri di luminarie e 86.500 luci. Ieri, già con il buio, si è svolta la cerimonia di accensione alla presenza del sindaco, Roberto Dipiazza, del coro dei bambini di una scuola dell' infanzia che hanno intonato una canzone dedicata a San Nicolò, e di tanti turisti. I bambini hanno consegnato al sindaco lettere con la tradizionale lista di regali. A favorire l'atmosfera natalizia sono state anche le temperature di poco sopra lo zero. Il modello cittadino rimane l'Austria: "Non abbiamo nulla da invidiare a Vienna e Salisburgo - ha detto il sindaco - è uno scenario unico, straordinario". E intanto fervono i preparativi per il valzer del 15 dicembre, quando la città tenterà nuovamente di entrare nel Guinness dei primati per numero di coppie al ballo.