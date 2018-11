Trovato morto uomo disperso cinque giorni fa a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 29 NOV - Il soccorso Alpino e speleologico di Trieste ha recuperato oggi sotto le falesie di arrampicata della Napoleonica il corpo senza vita di un uomo dell'apparente età di 50 anni. Sarebbe quello di una persona scomparsa 5giorni fa. L'intervento era nato infatti come ricerca per un uomo disperso e l'individuazione è avvenuta dopo circa mezz'ora di ricerche da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco. Hanno operato insieme 12 tecnici del Soccorso alpino e le squadre dei Vigili del Fuoco. È stata effettuata una calata tecnica con la corda per 70 metri dai piedi della falesia dove è stato trovato il corpo fino alla sottostante strada per condurre la salma con il toboga lungo un tratto impervio. L'uomo era senza documenti.

In serata, però, la compagna del disperso ha postato un messaggio in facebook sostenendo che "Vili" era stato trovato, morto. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i sanitari del 118. (ANSA).



Data ultima modifica 29 novembre 2018 ore 12:47