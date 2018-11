Fincantieri realizza ponte sul Danubio da 2 Km in Romania

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - Fincantieri realizzerà un ponte sul Danubio in Romania lungo due chilometri con oltre un chilometro in campata unica per la parte centrale. Lo ha annunciati Giuseppe Bono, Ad di Fincantieri oggi a Marghera (Venezia) alla presentazione della 'Nieuw Statendam' nave da crociera di 99.500 tonnellate di stazza.

Il ponte sul Danubio, quanto a campata centrale, sarà il più lungo della Romania e il terzo in Europa. Fincantieri utilizzerà il cantiere di Braila a pochi chilometri dai lavori in collaborazione con Astaldi e la giapponese Ihi.

Bono ha ricordato come Fincantieri, sposando il progetto di Renzo Piano, con Salini-Impregilo è pronta a candidarsi alla sostituzione dell'ex ponte Morandi a Genova utilizzando "il meglio della tecnologia e delle competenze italiane".