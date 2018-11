Confindustria: Udine, politica sostenga manifatturiero

(ANSA) - UDINE, 29 NOV - Continuità delle politiche a sostegno del manifatturiero che si sono dimostrate efficaci, formazione e centralità delle risorse umane quale fattore di competitività, maggiore coordinamento tra diversi soggetti e attività a livello regionale per evitare le duplicazioni e favorire le specializzazioni. Sono le priorità che la presidente della Confindustria di Udine, Anna Mareschi Danieli, ha segnalato al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in occasione dell'incontro svoltosi nella sede degli industriali friulani a Udine, per un confronto a tutto campo sulla politica industriale, alla presenza del Consiglio di presidenza.

''Avremo successo soltanto se facciamo squadra e ci diciamo le cose - è stata la replica del Governatore Fedriga - Per questa ragione, abbiamo avviato questa legislatura regionale all'insegna dell'ascolto delle categorie. A noi spetta il compito di fare una sintesi di tutte le istanze raccolte per lo sviluppo del territorio''. (ANSA).



Data ultima modifica 29 novembre 2018 ore 15:24