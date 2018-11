Inps: Fvg, nel 2017 crescono aziende e numero occupati

(ANSA) - TRIESTE, 28 NOV - Nel 2017 le aziende con dipendenti nel settore privato in Friuli Venezia Giulia sono cresciute dell'1,6%. E' quanto emerso nel corso dal bilancio sociale dell'Inps del Fvg presentato questa mattina a Trieste.

Nel 2017 rileva l'Inps, il numero di aziende attive con dipendenti nel settore privato è salito a 32.307, con un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente a fronte di un calo del 6% negli ultimi 5 anni. Il numero complessivo regionale degli lavoratori iscritti ha superato le 564 mila unità, di cui 74.228 della Gestioni private, 84.080 della Gestione pubblica (ex Inpdap) e 6.256 i lavoratori iscritti alla Gestione lavoratori dello spettacolo e dello sport (ex Enpals). Sempre lo scorso anno, l'Inps ha erogato circa mezzo milione di pensioni per un importo annuo di circa 6,5 mld relativi alle pensioni previdenziali e assistenziali. Di queste, il 58% è stato erogato a favore delle donne con una media di 687 euro a fronte dei 1.350 euro corrisposti in media ad un uomo. (ANSA).