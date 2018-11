Barcolana: Gialuz, a gennaio dati reali su indotto

(ANSA) - TRIESTE, 28 NOV - "La Barcolana nel 2013 portava in città un indotto di 20 milioni di euro, c'è una stima per il 2018 di 75 milioni, ma a gennaio presenteremo lo studio con un dato reale che sta realizzando l'università Bocconi". Lo ha annunciato Mitja Gialuz, presidente Società Velica Barcola Grignano, all'incontro del Propeller Club di Trieste. Il presidente del Propeller, Fabrizio Zerbini, ha introdotto l'incontro spiegando: "Lo scopo è capire quanto è importante l'apporto su un territorio che sta finalmente superando un momento di difficoltà". Per Gialuz "negli ultimi 5 anni Barcolana è esponenzialmente cresciuta passando da 2.262 passaggi sulla stampa del 2015 a 6.586 del 2018". Il presidente Cciaa Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha presentato il dato economico di 'Triestespresso expo': "Solo di alberghi, ricettività e indotto, ha portato in città un indotto di 7 milioni euro in tre giorni. Senza contare dati e numeri del business che realizzano gli operatori". (ANSA).