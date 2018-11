Rifiuti: Cittadinanzattiva, in Fvg si spendono 221 euro anno

(ANSA) - TRIESTE, 27 NOV - Ammonta a 221 euro nel 2018 la spesa media di una famiglia in Friuli Venezia Giulia per il servizio rifiuti. Una cifra inferiore rispetto alla media nazionale che è pari a 302 euro. Lo rileva l'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.

In regione è Trieste il capoluogo in cui si spende di più, con tariffe che superano i 290 euro. Seguono Gorizia con 251 euro, Pordenone con 183 euro e Udine con 160.

Positivo in Fvg, osserva Cittadinanzattiva, il dato sulla raccolta differenziata, ad eccezione di Trieste che si ferma al 40,2% (dato 2017). Pordenone, Udine e Gorizia raggiungono rispettivamente l'84,7%, il 67,4% e il 64,7%.

L'indagine di Cittadinanzattiva prende come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri. (ANSA).