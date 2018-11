Fisco: depositi costieri, sequestrato yacht

(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, su provvedimento del Tribunale di Trieste, nell' ambito dell'operazione oro nero in cui è coinvolta anche la "Depositi Costieri Trieste S.p.A.", ha sequestrato uno yacht del valore di 200.000 euro, riconducibile a Pasquale Formicola, individuato nei giorni scorsi nel napoletano. Il sequestro è stato compiuto come ulteriore misura di risarcimento all'erario a seguito all'evasione milionaria scoperta dalla Procura della Repubblica nei mesi scorsi, nel settore dei prodotti petroliferi. Il natante è intestato a una società riconducibile a un prestanome, in realtà era nella disponibilità di Formicola. Nei confronti di quest'ultimo la Procura di Trieste aveva emesso nei mesi scorsi ordinanza di custodia cautelare. Formicola è uno dei tre amministratori di fatto della Depositi Costieri Trieste, società dichiarata fallita il 9 gennaio. I tre sono stati arrestati per reati fiscali e riciclaggio: due nel maggio e Formicola, inizialmente latitante, in luglio.