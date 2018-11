Violenza donne: campagna polizia 'Questo non è amore'

(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - "Questo non è amore" è il titolo della campagna permanente che la Polizia di Stato ha avviato da qualche anno per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e che questa mattina è stata ribadita in Questura, uno dei tanti eventi realizzati in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" di domani.

Nei locali della Questura è stato allestito un punto di ascolto e informativo, dove la cittadinanza può segnalare a operatori del settore situazioni anomale e denunciare violenze di genere, oltre a visionare alcuni video istituzionali e a consultare opuscoli specifici. Oggi si è svolto anche un incontro con i principali operatori interessati dal fenomeno: amministratori comunali, avvocati, sanitari, psicologi, responsabili dei centri antiviolenza e poliziotti. Occorre far sapere alla cittadinanza dell'esistenza di una "rete" sociale di intervento, accoglienza e recupero.