Occupazione: Fiera lavoro Udine, '1000 iscritti, 70 aziende'

(ANSA) - UDINE, 24 NOV - Aria di ottimismo al Teatro Nuovo, nonostante i dati sull'occupazione restino ancora piuttosto negativi in regione, alla Fiera del Lavoro Alig, associazione dei laureati in ingegneria gestionale dell'Università di Udine.

Nel foyer d'ingresso e ai vari piani di servizio sono 70 i desk di aziende della regione e non solo, di ogni settore e dimensione, per colloqui 'one-to-one' con candidati che vogliano presentare i loro curricoli per tirocinio o impiego stabile.

"Sono oltre 1000 gli iscritti a questa 13/a edizione - ha detto Marco Sartor, docente all'ateneo friulano e regista dell'evento come presidente Alig - dei quali, nelle scorse edizioni, circa il 10% ha avuto un'assunzione quale esito del colloquio". Soddisfatti i ragazzi e grande interesse delle aziende, tra le quali spicca un gigante, Fincantieri, e poi piccole e medie realtà, come la beanTech, settore IT, friulana, 100 addetti. Le imprese cercano ingegneri gestionali, ragazzi talentuosi ma anche avvocati, addetti di segreteria.(ANSA).