Economia: Andrea Illy, libro per uscire crisi e sorridere

"Ci sono mille ragioni per lamentarsi, ma ce ne sono altrettante per ringraziare del Paese dove siamo nati. Siamo culla del "ben vivere" e della creatività, un patrimonio che tutti nel mondo ci invidiano, e che può essere esportato. Noi italiani abbiamo l'orgoglio e gli anticorpi per un riscatto". A sostenerlo, in un libro conversazione con Francesco Antonioli, Italia Felix (Piemme), è Andrea Illy, che da qualche consiglio per uscire dalla crisi e anche per tornare dunque a sorridere.

"Che cosa manca all'Italia per essere il Paese più felice del mondo?", è la provocazione da cui parte l'imprenditore del caffè, ambasciatore del made in Italy e capitano di un'azienda apprezzata nei cinque continenti per la sua lunga storia di ricerca, etica, qualità ed eccellenza.