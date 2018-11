Libri: 'L'arancia nel cesto' di Giovanni Marzini

(ANSA) - TRIESTE, 22 NOV - Dal "come eravamo" all'attualità dei nostri giorni. Quasi cinquant'anni di vita, fra ricordi personali e aneddoti professionali - i grandi fatti di cronaca, dal terremoto in Friuli del '76 al caso Eluana Englaro - sul filo rosso di un'"arancia" che, rimbalzando, scandisce "una vita bellissima, trascorsa quasi interamente nel mondo che avevi sognato, facendo il lavoro che hai sempre voluto e amato". E' lo sport, a cominciare dal basket, l'intenso filo rosso de "L'arancia nel cesto" il libro autobiografico di Giovanni Marzini in uscita oggi giovedì 22 novembre per Prandicom edizioni (250 pag. €15, proventi a favore della Fondazione Luchetta). Il libro sarà presentato sabato 24 alle 11.30 nella Sala Ridotto del Teatro Verdi di Trieste. Giovanni Marzini dialogherà con Massimo Cirri, autore e voce del programma Caterpillar di Radio2 Rai. Successivamente, è già in calendario l'incontro di Cormons domenica 2 dicembre, in dialogo con Bruno Pizzul.