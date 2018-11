Esof 2020 a Trieste, vetrina eccellenza scientifica italiana

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Una vetrina dell'eccellenza italiana in materia di scienza e tecnologia, questo vuole essere Esof 2020 in programma a Trieste. Un importante momento di dibattito e confronto rivolto all'area dei Balcani e l'avvio di un percorso di diplomazia scientifica che è diventato uno degli obiettivi della diplomazia italiana. Per questo il programma di Esof (EuroScience Open Forum) 2020 è stato presentato oggi alla Farnesina. ''L'appuntamento di Trieste - ha affermato il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano - non rappresenta per il Governo uno spot ma un momento importante per l'esportazione della nostra scienza, simbolo concreto dell'intelligenza italiana''. ''Per questo - ha aggiunto - il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale conferma il suo forte impegno per l'internazionalizzazione della ricerca italiana e per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero. A questo fine nel corso del 2019 la nostra rete diplomatica sarà impegnata nella promozione di ESOF''. (ANSA).