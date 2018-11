Editoriale Scienza compie 25 anni e festeggia con Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 20 NOV - La casa editrice triestina Editoriale Scienza festeggerà i suoi 25 anni coinvolgendo la città in una serie di incontri con gli autori. Specializzata in divulgazione scientifica per ragazzi, è un unicum nel panorama editoriale italiano, grazie al catalogo di libri di scienza per giovanissimi.

La festa durerà tre giorni, da venerdì 23 a domenica 25 novembre, con varie iniziative in città. cui parteciperanno, tra gli altri, Andrea Valente, Luca Novelli e Lucia Scuderi. (ANSA).