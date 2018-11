Porto Trieste: D'Agostino, con Ungheria solo interesse

(ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - "Che ci possa essere un interesse dell'Ungheria per il porto di Trieste va bene, però al di là di questo, concretamente non ci sono altre cose". Lo ha detto il presidente dell'autorità portuale alto Adriatico, Zeno D'Agostino, a margine del convegno organizzato dalla Zbk e da Sdgz Ures per presentare l'attività dello scalo giuliano. "Il presidente Orban - rileva D'Agostino - ha fatto una dichiarazione in due parti: nella prima dice che non investe più nella Capodistria Divacia, nell'altra dice che non investendo più là è interessato al Porto di Trieste. Prendiamo atto del non investimento, gli ungheresi sono venuti in porto come tante altre missioni. Sappiamo che sono interessati ma non abbiamo i dettagli che non sono mai stati affrontati". In merito ai rapporti con la Cina, il presidente D'Agostino ha detto che "ci sono anche altri player interessati. Forse è stato utile incontrare i cinesi perché hanno smosso altri interessi".

(ANSA).