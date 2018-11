Maltempo: a Trieste soffia Bora sostenuta

(ANSA) - TRIESTE, 20 NOV - La Bora è tornata a Trieste e dalla notte scorsa soffia in modo sostenuto, con la raffica massima a 116 chilometri orari. Il forte vento non sta causando danni, se si escludono alcuni oggetti caduti da edifici e tetti, come antenne, e per i quali sono intervenuti i vigili del fuoco.

La Bora è accompagnata a tratti da pioggia. In generale in regione le temperature si sono abbassate rapidamente: se le precipitazioni aumentano in direzione Est della regione, nevica a Tarvisio mentre Forni di Sopra e Sella Nevea sono coperte di neve come riporta l'Osmer Arpa Fvg.

Nevicate sono infatti diffuse oltre i 300 metri, in successivo rialzo sul Carso e Prealpi.

Dal pomeriggio, comunque, si prevede attenuazione del maltempo; calerà anche il vento. (ANSA).