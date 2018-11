Ragazza trovata svenuta: sanitari, giovane è fuori pericolo

(ANSA) - UDINE, 19 NOV - Sono migliorate le condizioni di salute della ragazza di 22 anni della provincia di Gorizia, trovata sabato sera accasciata sul divano, priva di conoscenza, nell'abitazione di una coppia di amici che la ospitava a Pasian di Prato (Udine). I medici l'hanno dichiarata fuori pericolo. Intanto troverebbe conferma l'ipotesi che la giovane possa essersi sentita male in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. La Procura di Udine ha aperto oggi un fascicolo di indagine per individuare chi abbia ceduto la dose di sostanza alla ragazza e chiarire la vicenda anche nei dettagli. L'inchiesta è aperta per ipotesi di reato in materia di stupefacenti e per lesioni come conseguenza di altro delitto, reato quest'ultimo procedibile però a querela di parte. Dalle prime informazioni, l'ipotesi è che la ragazza abbia assunto una dose di eroina. Conferme dovranno arrivare dai prossimi accertamenti disposti dalla Procura. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine. (ANSA).