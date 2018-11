Bankitalia: Bettoni, 2018 positivo per Fvg, timori su 2019

(ANSA) - TRIESTE, 19 NOV - "Nell'ultimo trimestre del 2018 le imprese stanno manifestando un minor ottimismo e questo porterà a una crescita minore nel 2019, questo non significa che si invertirà il trend che da alcuni anni si sta manifestando in Italia e nel Fvg". Lo ha detto il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, Luigi Bettoni, nel corso della presentazione dei dati congiunturali dell'economia del Fvg. "L'Italia - ha spiegato - ha proseguito e consolidato il percorso di crescita con ritmi però italiani quindi con percentuali inferiori rispetto ad altre economie consolidate.

Anche in Fvg la ripresa si è consolidata e si è approfondita in tutti i settori, soprattutto nella produzione industriale".

L'industria manifatturiera in Fvg ha visto una crescita delle vendite del 3,1% nel primo semestre 2018 grazie alle esportazioni che hanno registrato un aumento del 17,5%, trainate dalla cantieristica senza la quale il dato sarebbe dell'8,4%.



