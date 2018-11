Aeroporti: Trieste, ok da Mit su nuova gara per cessione 55%

(ANSA) - TRIESTE, 19 NOV - Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ha ricevuto il parere favorevole da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'avvio di una nuova procedura per la cessione del 55% delle quote della società. Lo annuncia Trieste Airport. Il parere del MIT - informa la nota - aveva a sua volta acquisito e ratificato il nulla osta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Enac, quali organi competenti. Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Fvg S.p.A., riunitosi oggi, ha quindi approvato la documentazione relativa alla gara europea e trasmetterà il materiale all'Assessorato al Bilancio e all'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Fvg che mercoledì, in occasione della prossima Giunta Regionale, sarà chiamata a deliberare e a dare così approvazione definitiva alla procedura per la ricerca di un nuovo partner che affiancherà il socio pubblico.(ANSA).