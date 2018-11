Ragazza trovata svenuta, si sospetta assunzione droghe

(ANSA) - UDINE, 18 NOV - Gli amici che la ospitavano l'hanno trovata ieri sera accasciata sul divano, priva di conoscenza, al loro rientro a casa, a Pasian di Prato (Udine). Il personale del soccorso che è intervenuto e l'ha portata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ha ipotizzato assunzione di droghe.

Protagonista della vicenda è una ragazza di 22 anni della provincia di Gorizia, ospite di una coppia di amici che ieri era uscita per alcune ore, lasciandola sola. Al rientro l'hanno trovata svenuta e hanno chiamato i soccorsi. Proprio per l'ipotesi di uso di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Udine hanno avviato un'indagine. Fino a questo momento non hanno avuto ancora occasione di sentire la giovane poiché i sanitari non hanno autorizzato l'incontro a causa delle condizioni di salute ancora precarie. I militari dell'Arma hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione, al termine del quale non sono state trovate sostanze stupefacenti.