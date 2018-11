Maltempo: Regione, domani Sr 355 riapre a mezzi pesanti

(ANSA) - TRIESTE, 18 NOV - Verrà riaperta domani anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata a causa di un cedimento del ponte di Comeglians (Udine), durante l'ondata di maltempo di fine ottobre. Attraverso la collaborazione tra Regione Fvg, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega Comeglians a Sappada è stato realizzato un guado del torrente Degano che consente la riapertura della strada, in attesa della posa del ponte provvisorio. Lo rende noto la Regione.

Il passaggio nell'area interessata dai lavori sarà a senso unico alternato, regolato da un semaforo, ed eviterà il ricorso al vecchio ponte in metallo a Nord di Comeglians, aperto in via provvisoria da inizio novembre al solo traffico leggero. "La nostra regione - ha affermato il vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi, durante un sopralluogo con l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Pizzimenti - sa reagire alle difficoltà in maniera rapida e decisa". (ANSA).