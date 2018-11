Influenza: Bassetti, serve vaccinazione universale

(ANSA) - UDINE, 17 NOV - Vaccinazione universale, e non solo delle categorie a rischio, contro l'influenza e uso degli antibiotici solo quando è necessario. Anche perché, in termini di vaccinazioni anti-influenzali, il Fvg conta meno del 20% di popolazione vaccinata, meno del 55% di vaccinati tra la popolazione a rischio (oltre 65 anni e immunodepressi), solo il 20% tra gli operatori sanitari. E' il messaggio lanciato dagli esperti, oggi a Udine, in occasione di un convegno organizzato dalla Clinica Malattie infettive dell'AsuiUd e da Sita. "Bisogna vaccinarsi - ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica - anche contro l'influenza, e non solo se si appartiene a una categoria a rischio. Dovrebbe esserci la vaccinazione universale, tenendo conto che il costo di un vaccino equivale a due bicchieri di vino". In materia di antibiotici, Bassetti ha poi sottolineato che "è necessario insegnare alle persone quando non prenderli". Usarli bene, è convinto, "è un dovere civico".

