Incendi: fiamme in appartamento Trieste, evacuato stabile

(ANSA) - TRIESTE, 17 NOV - Un incendio è divampato questa mattina in un condominio di via Brunelleschi a Trieste. Le fiamme si sono sprigionate da un appartamento sito al piano terra e il fumo ha invaso il vano scale. L'intero stabile è stato evacuato.

I soccorsi sono giunti sul posto poco prima delle 8. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste - intervenuti con due squadre, autobotte e autoscala - hanno spento il rogo e fatto evacuare i residenti. Una persona è stata accompagnata in ospedale per controlli a causa dell'inalazione del fumo.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento; i danni si sono limitati a una parte del mobilio dell'appartamento e a qualche suppellettile del vano cucina.

Terminate le operazioni di spegnimento e dopo aver controllato che in tutto lo stabile non vi fossero più fumo o esalazioni nocive i vigili del fuoco hanno dato il nullaosta al rientro degli inquilini nelle rispettive abitazioni. Sul posto anche personale sanitario del 118, carabinieri e polizia locale.

(ANSA)