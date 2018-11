Detenevano eroina per spaccio, due arresti in stazione Udine

(ANSA) - UDINE, 17 NOV - Due persone - un giovane di origini albanesi di 28 anni e una ragazza friulana di 19 - sono stati arrestati ieri dai Carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Udine dopo essere stati trovati in possesso di circa 20 grammi di eroina. Con loro c'era anche un minorenne, di 16 anni, che è stato riaffidato ai genitori. I tre sono stati controllati verso le 19.30 in stazione a Udine dai militari dell'Arma impegnati nei servizi quotidiani in città. Alla vista dei Carabinieri il 28enne ha tentato la fuga, attirando l'attenzione dei militari. I due maggiorenni sono stati quindi trovati in possesso di eroina pura, in cristalli, ancora da tagliare, e sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Un minor quantitativo dello stesso tipo di stupefacente è stato trovato anche in possesso del minorenne. La droga è stata posta sotto sequestro. (ANSA).