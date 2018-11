Istat:aumentano incidenti stradali in Fvg in 2017, +3% morti

(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Sono 3.468 gli incidenti stradali verificatisi in Friuli Venezia Giulia nel 2017 e hanno causato la morte di 69 persone e il ferimento di altre 4.675. Rispetto al 2016, sono aumentati sia gli incidenti (+0,3%) che i feriti (+0,9%), in controtendenza con il dato nazionale (rispettivamente -0,5% e -1%); aumenta anche il numero di vittime della strada (+3%) a fronte di un aumento del dato nazionale del 2,9%. E' quanto emerge dal report dell'Istat sugli incidenti stradali in Fvg. Tra il 2001 e il 2010 le vittime della strada si sono ridotte del 50,2% in regione (-42% in Italia), tra il 2010-17 del 33% (17,9%). Sempre tra il 2010 e il 2017 è diminuito l'indice di mortalità sul territorio regionale, passando dal 2,6 a 2 deceduti ogni 100 incidenti. Nel 2017 il costo sociale degli incidenti stradali in regione è stimato in quasi 340 milioni di euro; il Fvg incide per l'1,9% sul totale nazionale. (ANSA).