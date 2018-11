Fincantieri: interventi per 200 mln su navi Windstar Cruises

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Fincantieri ha firmato un contratto da oltre 200 milioni di euro con l'armatore Windstar Cruises (gruppo Xanterra Travel Collection), per un piano di allungamento e di ammodernamento su tre navi della flotta, per il cui finanziamento è previsto l'intervento di Sace, l'agenzia italiana di credito all'esportazione. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli interventi interesseranno 'Star Breeze', 'Star Legend' e 'Star Pride' e saranno tutti interamente realizzati dalla funzione 'Ship Repair & Conversion' presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo.

I lavori prenderanno avvio nella primavera del 2019 con l'inizio della costruzione del primo troncone di allungamento e si concluderanno entro novembre 2020 con la consegna della terza ed ultima unità, con una sosta media in cantiere di circa quattro mesi per ciascuna nave. (ANSA).