Eurotech: +49% ricavi in primi 9 mesi 2018, Ebitda 5,61 mln

(ANSA) - AMARO (UDINE), 16 NOV - Sono stati approvati dal cda di Eurotech i risultati sui primi nove mesi del 2018 e del terzo trimestre 2018. La multinazionale friulana, con core business nelle soluzioni informatiche per industry 4.0 e lo sviluppo dell'Iot (Internet of things), ha chiuso i primi nove mesi con ricavi in aumento del 49,1%. Il giro d'affari è passato da 38,21 milioni a 56,97 milioni di euro. Per il quinto trimestre consecutivo - ricorda l'azienda in una nota - Eurotech registra risultati positivi. A fine settembre gli ordini per il 2019 superano del 30% quelli registrati nello stesso periodo del 2017. L'Ebitda è pari a 5,61 milioni di euro, rispetto ai -2,86 milioni di euro del 2017. L'Ebit ammonta a 4,15 milioni di euro (-6,46 milioni di euro nello stesso periodo del 2017). Il risultato prima delle imposte dei nove mesi 2018 evidenzia un utile di 3,99 milioni di euro (-7,88 milioni nei primi nove mesi 2017). (ANSA)