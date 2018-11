Maltempo: Fedriga, banche annullino commissioni su donazioni

(ANSA) - TRIESTE, 15 NOV - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha chiesto al presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, e alla commissione Fvg della stessa Abi di intervenire affinché gli istituti bancari non applichino alcuna commissione sulle singole donazioni effettuate a favore della popolazione regionale pesantemente colpita dalla recente ondata di maltempo, utilizzando a questo scopo il conto corrente attivato dalla Protezione civile Fvg.

"La concreta solidarietà nei confronti di un Fvg duramente segnato dagli eventi atmosferici di fine ottobre - spiega Fedriga in una nota - è una straordinaria dimostrazione di quanto e come istituzioni, imprese e cittadini riescono a fare squadra nel momento in cui un problema va trasformato al più presto in soluzione".

"Sono certo - aggiunge - che questo spirito, questo valore e questa determinazione sarà condivisa anche dal sistema bancario al quale indirizzo l'invito a non applicare alcuna commissione di sorta". (ANSA).