Viabilità: Autovie, pronto piano emergenze invernali

(ANSA) - TRIESTE, 14 NOV - Scatterà da domani il piano di gestione delle emergenze invernali messo in campo da Autovie Venete per garantire la sicurezza della circolazione sull'intera rete autostradale. La rete autostradale, rende noto la Concessionaria, sarà sorvegliata 24 ore su 24, grazie all'utilizzo di una serie di strumentazioni per la raccolta tempestiva delle informazioni meteorologiche e la loro adeguata elaborazione. L'attenzione degli operatori si concentrerà in particolar modo in alcune tratte più soggette ai cambiamenti repentini del clima, come l'area carsica - più sottoposta ai venti gelidi - da Redipuglia a Sistiana e la parte alta della A28 da Sacile a Conegliano dove si verificano generalmente maggiori nevicate. Osservati speciali anche i 359 cavalcavia, ponti, viadotti e sottovia. Da domani e fino al 15 aprile prossimo, ricorda Autovie Venete, sarà in vigore anche l'obbligo di avere a bordo catene (compatibili con gli pneumatici del veicolo) o di munirsi di gomme idonee su neve o ghiaccio. (ANSA).