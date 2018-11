Musica: Glauco Venier, tournée in Argentina con 'Descansado'

(ANSA) - UDINE, 13 NOV - Nuova tournée internazionale per il musicista e compositore friulano Glauco Venier, che con il suo storico trio Ecm, insieme alla cantante inglese Norma Winstone, sarà fino al 20 novembre in Argentina per presentare, in prima assoluta per il Paese sudamericano, l'ultimo lavoro, ''Descansado, Songs for films'', nuovo e originale progetto discografico uscito quest'anno, il quinto prodotto dalla prestigiosa etichetta di Monaco di Baviera. ''Un tributo ai registi del cinema che hanno influenzato i compositori nel creare le colonne sonore per i loro film - ha spiegato Venier -, da Fellini a Zeffirelli per Nino Rota, da Hitchcock e Scorsese per Bernard Hermann, da Norman Jewison e Jean Luc Godard per Michel Legrand. Melodie che hanno fatto sognare intere generazioni di cinefili''. Un progetto ideato da Venier, che ha riarrangiato anche il brano ''Descansado'', composto da Armando Trovajoli per ''Ieri, Oggi e Domani'' di Vittorio De Sica. In Argentina, Venier si esibirà tra Buenos Aires e Cordoba. (ANSA).