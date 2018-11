Ricerca: ESOF2020 si presenta a evento innovazione a Lubiana

(ANSA) - TRIESTE, 12 NOV - ESOF 2020, la più rilevante manifestazione europea sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica (Trieste, luglio 2020), sarà presentata a Lubiana nell'ambito di "Start-ups and Technology Transfer in Innovation Ecosystem in South-East Europe and the Alpine Regions", in programma il 15-16 novembre al Technology Park Ljubljana. La due giorni, organizzata dal Joint Research Centre della Commissione Europea, ha lo scopo di fornire a 'policymaker' e innovatori gli strumenti per avviare di start-up nel Sud-Est Europa. Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020 Trieste e Bruno Della Vedova, Local Programme Coordinator ESOF2020 Trieste, parteciperanno a una tavola rotonda con, tra gli altri, Michele Morgante, Scientific Director of the Institute of Applied Genomics, Udine, e Roberto Siagri, President & CEO of Eurotech Spa, Amaro, Udine. (ANSA).



Data ultima modifica 12 novembre 2018 ore 15:35