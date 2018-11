A Trieste biscotti con stampati volti di Joyce, Saba, Svevo

(ANSA) - TRIESTE, 12 NOV - La letteratura? Si può mangiare.

Non è l'ennesimo prodotto tecnologico ma l'idea di un versatile maestro orafo triestino che ha disegnato i volti dei grandi scrittori locali - Italo Svevo, Umberto Saba e James Joyce - su gustosi biscotti frollini classici o al cacao. Una sorta di brand turistico della città sotto nuove spoglie, e che l'inventore abbina a una cartolina, diversa in ogni confezione, che riproduce un' immagine di Trieste. La descrizione del prodotto in ogni confezione è tradotta in inglese, tedesco, sloveno e, ovviamente, dialetto triestino. Stagni è un noto orafo a Trieste che pubblica vignette, produce timbri (di disegni e vignette), organizza eventi musicali di jazz e da qualche giorno ha realizzato un progetto per sei anni in incubazione: produce biscotti. O meglio, ha disegnato tre matrici che riproducono i volti stilizzati dei noti scrittori, e che vengono impresse a mano su ogni singolo pezzo.

Materialmente, a preparare i biscotti è la pasticceria Eppinger.

(ANSA).