Musica: Trieste, in concerto a San Giusto Polifonico di Ruda

(ANSA) - TRIESTE, 11 NOV - A quattro anni dalla scomparsa, il maestro Marco Sofianopulo sarà ricordato dal Coro Polifonico di Ruda (Udine) - da lui diretto tra il 1975 e il 1987 - con un concerto in programma a Trieste, nella cattedrale di san Giusto, venerdì 16 novembre, con inizio alle ore 20.45. Fondato nel 1945, da sempre coro a voci maschili, il Polifonico ha cantato in tutto il mondo con concerti di prestigio in Russia, America del Nord e del Sud, Asia e quasi in tutta Europa. Custode della tradizione musicale friulana, il Polifonico collabora con le principali orchestre italiane per particolari progetti sinfonico-corali e partecipa spesso a produzioni teatrali con compagnie italiane e straniere. Con Sofianopulo il coro si è avvicinato al Canto gregoriano e ha intrapreso una intensa attività internazionale (concerti in Ungheria, Bulgaria, Germania, Francia, Svizzera e Austria) inserendo in repertorio anche diversi autori del Novecento. Oggi il Polifonico è diretto da Fabiana Noro. (ANSA).