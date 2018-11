Marianna Pepe, procedimento a carico dell'ex compagno per maltrattamenti

Un procedimento per recenti episodi di maltrattamenti pende nei confronti di Demis Corda, l'ex compagno di Marianna Pepe, morta l'8 novembre. Lo rende noto la Procura di Trieste, che coordina le indagini sulla morte della donna, precisando che la vittima più volte aveva denunciato l'uomo ma poi aveva aveva sempre ritirato le querele in quanto era un "bravo padre" e che, benché la relazione tra loro fosse finita, la rispettava. Una situazione confermata alle forze dell'ordine il 30 ottobre scorso.

Nel tranquillo comune di Muggia, chiuso con i suoi 13 mila abitanti tra Trieste e la Slovenia, Marianna Pepe aveva trovato grandi soddisfazioni: pluripremiata campionessa di tiro a segno, una infanzia serena e poi l'ingresso nell'Esercito Italiano fino a raggiungere il grado di caporalmaggiore.

L'ultima volta che ha indossato la divisa per una cerimonia pubblica è stato il 4 Novembre, quando ha sfilato in piazza Unità d'Italia davanti al Presidente Mattarella in occasione delle celebrazioni per il centenario della fine della prima Guerra mondiale. Invece, la sua vita deve aver avuto qualche svolta negativa, qualche incontro che l'ha danneggiata, forse l'ha resa più fragile dal punto di vista psicologico.



Fino a morire una notte nel letto di un amico dopo aver assunto una dose eccessiva di farmaci, alcol, qualcuno parla anche di cocaina. Dall'amico si sarebbe rifugiata dopo essere stata picchiata ancora una volta dal suo ex compagno: la sera di mercoledì aveva preso il bimbo di cinque anni che aveva assistito alle violenze e aveva cercato qualcuno che potesse ospitarla.

Accadeva già da un po' di tempo, come ha detto al quotidiano Il Piccolo proprio l'amico che l'ha accolta la notte tra mercoledì e giovedì, l'ultima. Precisando che intorno alla donna, depressa e molto provata da un periodo estremamente difficile che durava da troppo tempo, si era stesa una rete di amici pronti ad aiutarla appena possibile.

Un po' perché la comunità muggesana è piccola, un po' per la fama acquisita negli anni con i successi sportivi, Marianna Pepe era nota a Muggia e numerosi erano i suoi amici. Un periodo tanto difficile quello che stava vivendo, con l'aggiunta di quelle esperienze di violenze da parte dell'ex compagno che il fratello della cinque volte campionessa italiana si era rivolto alla polizia.

Lei stessa, consapevole di non potercela fare da sola, aveva chiesto aiuto a una struttura di sostegno, il Gruppo di operatrici antiviolenza e progetti (Goap). Le indagini della polizia della Questura di Trieste hanno raccolto una serie di indizi e notizie dopo aver ascoltato le testimonianze di parenti e amici. E sulla scorta delle ipotesi elaborate dagli investigatori, nel registro degli indagati sarebbero state iscritte due persone.

Intanto, il bimbo è stato affidato a un istituto. Avrà bisogno di assistenza psicologica: dopo aver assistito alle botte, sarebbe stato lui, visto che giovedì mattina non si alzava dal letto, a scoprire che la madre era morta.

"Morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze": è la causa della morte secondo il medico legale che "non ha rilevato segni di violenza". L'autopsia sarà svolta mercoledì.

