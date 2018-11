Maltempo:Vallardi,ok a commissario,risorse e semplificazione

(ANSA) - UDINE, 10 NOV - "Servirà nominare un commissario per la gestione dell'emergenza e, contestualmente, dovremo mettere mano al codice degli appalti. Di fronte a un evento eccezionale la normativa dovrà essere più innovativa". Lo ha detto il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, in visita oggi a Sappada (Udine) e nelle altre zone del Friuli colpite dal maltempo insieme con una rappresentanza delle commissioni agricoltura di Camera e Senato. All'esito, è scritto in una nota della Regione, Vallardi ha assicurato che il Parlamento sarà impegnato a legiferare affinché vengano snellite le procedure per il rispristino dei luoghi. "Certamente saranno necessarie risorse aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal Governo e dovremo impegnarci a reperirle in tempi brevi, spalmandole nel corso di un anno", ha aggiunto.

(ANSA).



Data ultima modifica 11 novembre 2018 ore 20:09