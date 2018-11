Lavoro:Ires Fvg, persi 60mila pensionati under 70 in 10 anni

(ANSA) - UDINE, 10 NOV - Nell'ultimo decennio in Friuli Venezia Giulia il numero di pensionati è complessivamente diminuito di 27 mila unità (nel 2008 sfiorava quota 383 mila). A fronte di un incremento di quelli over 70, cresciuti di oltre 32 mila unità, quelli con meno di 70 anni sono calati di quasi 60 mila unità. Lo rivela uno studio dell'Ires Fvg su dati Inps.

In particolare, si legge nello studio curato da Alessandro Russo, nel 2018, in Friuli Venezia Giulia, si sono registrati 356 mila pensionati, circa 700 in meno rispetto ad un anno prima (-0,2%), mentre si contano 70 pensionati ogni 100 occupati. Il reddito medio pensionistico (al lordo dell'imposizione fiscale) rileva la ricerca, risulta più elevato rispetto alla media nazionale: 19.485 euro l'anno (353 euro in più rispetto al 2017), contro una media nazionale di 17.887. La provincia di Trieste, con un reddito medio da pensione di 21.815 euro è la prima a livello regionale e la terza in Italia dopo Milano (22.031) e Roma (21.991). (ANSA).