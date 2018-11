Incidenti stradali: scontro frontale tra auto, un morto

(ANSA) - VALVASONE-ARZENE (PORDENONE), 9 NOV - Un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 lungo la ex strada provinciale 27, che collega Valvasone-Arzene con la località Ponte Delizia. Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Spilimbergo, due veicoli si sono scontrati frontalmente e l'uomo che si trovava alla guida di uno dei mezzi è deceduto sul colpo, mentre l'altra automobilista coinvolta - una giovane donna - ha subito ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).