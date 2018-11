Incidenti stradali: due scontri tra mezzi pesanti,code in A4

(ANSA) - TRIESTE, 8 NOV - Disagi per il traffico nel pomeriggio sulla A4 a causa di due incidenti che hanno coinvolto alcuni mezzi pesanti. Il primo sinistro, un tamponamento tra tre tir, è avvenuto verso le 15 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, causando - riferisce Autovie Venete - una coda di 8 chilometri tra Cessalto e Portogruaro.

Un altro tamponamento verificatosi in seguito tra altri tre mezzi pesanti nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza, in direzione Trieste, ha poi determinato ulteriori code sulla A4. A causa dei sinistri, in cui sono rimaste lievemente ferite tre persone, sono stati chiusi prima lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza, poi gli svincoli in entrata a Cessalto e a San Donà di Piave.