Maltempo: Toninelli, danni enormi in Fvg, il governo c'è

(ANSA) - TOLMEZZO (UDINE), 5 NOV - Qui in Friuli Venezia Giulia, "ho visto danni enormi, ed è fondamentale che un esponente del governo centrale sia presente qua, per capire veramente la portata dei danni che avete subito". "Il governo c'è col cuore e con la mente ed è vicino al territorio". Lo ha detto oggi a Tolmezzo (Udine), il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine del sopralluogo nelle zone del Friuli Venezia Giulia più colpite nei giorni scorsi dal maltempo. "Nei prossimi giorni - ha confermato Toninelli - ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui verrà dichiarato lo Stato di emergenza per le Regioni che maggiormente necessitano di questo stato. Questo significa sblocco dei fondi per potere operare nell'immediato post emergenza". (ANSA).