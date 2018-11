Maltempo: Fedriga, ora servono risorse e procedure snelle

(ANSA) - TOLMEZZO (UDINE), 5 NOV - "Con l'attesa approvazione dello stato di emergenza da parte del Governo, per il Friuli Venezia Giulia significherà poter disporre delle necessarie risorse finanziarie e di altrettanto fondamentali procedure snelle per utilizzarle, garantendo in questo modo veloci risposte a cittadini e imprese, a cominciare dal ripristino della viabilità". Lo ha detto oggi, il governatore Massimiliano Fedriga, al termine del sopralluogo in alcune delle zone della Carnia più colpite dal maltempo con il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Ora, ha proseguito, "serve lavorare in fretta a tutti i livelli per evitare il rischio di ritrovarsi nuovamente in una situazione come questa". Servono, ha aggiunto, "risposte immediate sull'emergenza". "La Protezione Civile Fvg - ha fatto sapere Fedriga - ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni a supporto delle popolazioni colpite". Occorre, ha concluso, "che il Paese faccia quadrato attorno al Friuli Venezia Giulia". (ANSA).