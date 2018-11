Cortei Trieste: antifascisti, 'resistenza passiva' in centro

(ANSA) - TRIESTE, 3 NOV - Si sono incatenati nella centrale piazza San Giovanni mentre alcuni erano saliti sull'alto basamento della statua di Giuseppe Verdi per protestare contro la manifestazione di CasaPound, che si svolgerà nel pomeriggio.

Si tratta di una decina di giovani che hanno urlato più volte con un megafono 'resistenza passiva' e 'da qui non passeranno i fascisti'. In pochi minuti sono giunti sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco che hanno portato via i manifestanti.

Una persona, in particolare, proprio perché faceva resistenza passiva, è stata sollevata di peso e portata in un'auto delle forze dell'ordine. (ANSA).