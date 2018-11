Maltempo: Protezione civile, allerta gialla in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 1 NOV - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un allerta di colore giallo su tutta la regione per criticità idrogeologica da oggi e per la giornata di domani. Dopo la nuova perturbazione che nella mattinata di oggi ha colpito la regione, accompagnata da scirocco sostenuto - che sulla costa ha toccato raffiche fino a 70 km orari e sulle Prealpi Giulie in quota ha raggiunto i 90 km orari - e il progressivo miglioramento in serata, informa la Protezione civile, è previsto già nella mattinata di domani un nuovo peggioramento. Dal pomeriggio sono infatti previste piogge moderate su tutte le zone, localmente abbondanti, in attenuazione verso sera. Permangono disagi in molte località. Il numero delle utenze prive di corrente elettrica, è attualmente di 1.900, quasi tutte in Carnia. Ancora senza acqua Sappada, dove l'acquedotto è stato parzialmente danneggiato e l'acqua non è potabile. Problemi alla viabilità, con la SR 355 della Val Degano tra Villa Santina e Ovaro, nuovamente interrotta (ANSA).