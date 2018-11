Porti: D'Agostino, Trieste sistema fortissimo, non teme Cina

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - "Non penso che ci sia qualcuno che si approfitti del porto di Trieste e al momento non dobbiamo temere i cinesi che sono interessati a investire qui". Lo ha dichiarato oggi il presidente dall'autorità portuale sistema Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, all'evento ANSA sulle eccellenze del Fvg. "Trieste è un hub mondiale e lo è sempre stato - ha proseguito - e con il porto si sono create realtà come Illy e le Generali. Oggi il porto è un sistema globale per lo sviluppo integrato". Certo, ha aggiunto, "bisogna vigilare e stare attenti affinché nessuno ne approfitti" e evitare che "si creino a Trieste situazioni di monopolio". Tuttavia, ha concluso, "al momento abbiamo molte domande per investimenti e non ho paura 'di essere usato'. Siamo un sistema fortissimo e ci sono anche i cinesi che sono interessati a investire, ma non li temiamo".(ANSA).



Data ultima modifica 31 ottobre 2018 ore 17:41