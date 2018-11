Crisi: Illy,vera ricchezza non è in Pil ma nostre eccellenze

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Per uscire dalla crisi "bisogna crederci ed essere informati sulla vera ricchezza del Paese che non è nel Pil, ma nella sua natura e cultura". Lo ha detto Andrea Illy, presidente Illy Caffè e Fondazione Altagamma, intervenendo oggi all'evento organizzato dall'ANSA, a Trieste, sulle eccellenze del Fvg. "Dobbiamo - ha chiosato - sfruttare questa ricchezza che è enorme. Dobbiamo scrollarci da questo pessimismo galoppante, spesso prodotto da social media e dalla disinformazione.

Dobbiamo essere ambiziosi e responsabili. Dobbiamo essere consapevoli delle ricchezze che abbiamo e mettere in rete i cervelli, come fanno i popoli anglosassoni. Se non lo facciamo vinceranno gli altri. Il mondo è cambiato ed è tempo di cambiare anche i nostri atteggiamenti". "Il caffè - ha ricordato - è una delle 5 grandi vocazioni triestine, insieme a porto, assicurazioni, cultura e ricerca, che sono tutte interconnesse".

Il caffè a Trieste, ha concluso, è una realtà storica". (ANSA).



Data ultima modifica 31 ottobre 2018 ore 18:41