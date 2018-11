L'ANSA incontra le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, da ricerca a siderurgia

Esiste una ricchezza nel Paese che non si misura esclusivamente in Pil, ma in capacità di fare rete. Ed è la ricchezza delle eccellenze italiane.

Un messaggio che è emerso chiaramente, oggi a Trieste, in un incontro organizzato dall'ANSA - presenti il direttore Luigi Contu e l'ad Stefano De Alessandri - per raccontare le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e raccoglierne le esperienze, con l'intento di migliorare l'informazione e la comunicazione da e per il territorio.

Un viaggio dell'Agenzia che ha già fatto tappa in Veneto, Liguria e Piemonte, e che oggi ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia.

Dall'industria del caffè alle assicurazioni, dalla siderurgia all'enogastronomia, passando per ricerca, logistica e cantieristica, la regione ha saputo conquistarsi uno spazio sul mercato a livello globale. E anche dettare una ricetta per uscire dalla crisi.

"Bisogna crederci ed essere informati sulla vera ricchezza del Paese che non è nel Pil, ma nella sua natura e cultura", ha osservato Andrea Illy, presidente di illycaffè e di Fondazione Altagamma.

L'Italia e il territorio, però, devono crescere: "Mi auguro che si faccia quello che serve, investendo in scuola e ricerca", ha detto il presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. "Noi abbiamo un debito alto e poca credibilità - ha avvertito - da qui lo spread si alza. Stiamo buttando via molti soldi di interessi. Debito alto, interessi alti facciamo una brutta fine".

E nel processo di crescita un ruolo, è stato ribadito, lo può svolgere l'informazione. Nel racconto delle best practice, ma anche nella correttezza e qualità delle notizie.

In un'epoca in cui le fake news riescono a farsi strada attraverso i canali più disparati, l'economia chiede aiuto ai media a tutela della produzione. Va "frenata la comunicazione ingannevole nel campo dell'enogastromia e obbligare tutti a una maggiore trasparenza", è l'appello lanciato da Giannola Nonino, esponente della celebre famiglia di distillati friulani con sede a Percoto (Udine) e promotrice dell'omonimo premio internazionale di cultura. Alla base c'è poi il progresso, che cammina grazie alla ricerca: la regione ospita diversi centri di richiamo internazionale.

A partire dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste, che ha ospitato l'evento di oggi, diretta da Stefano Ruffo. Un fermento scientifico che raggiungerà l'apice con Esof, che ha scelto Trieste per l'edizione 2020. "Non esiste uno scienziato propriamente detto che non abbia trascorso un periodo a Trieste che è la culla della scienza da molto tempo", ha detto Champion of Esof2020, Stefano Fantoni.

E poi ci sono i cantieri navali di Fincantieri e le assicurazioni Generali, brand del 'made in Fvg' nel mondo. E i volumi crescono nel porto di Trieste: "Siamo un sistema fortissimo e ci sono anche i cinesi che sono interessati a investire, ma non li temiamo", ha detto il presidente dell' Autorità portuale sistema Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino.

Infine, per il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, il "futuro del Friuli Venezia Giulia deve passare attraverso il terziario avanzato", riferendosi in particolare al porto vecchio da ammodernare, magari attraendo imprese internazionali". Per il presidente,"l'eccellenza è anche nel sociale, come la Fondazione Bambini autismo di Pordenone".

